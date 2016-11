Spiegel TV Wissen 07:55 bis 08:45 Dokumentation Living Dolls - Schön sein wie eine Puppe USA 2013 Merken Porzellanhaut, große Augen, kleine Nasen und ein perfekter Körper sind ihr Ziel. Justin, Venus und Emily wollen nicht mehr aussehen wie sie selbst. Ihre Vorbilder sind aber keine Pop-Stars, sondern: Puppen. Um so zu sein wie Barbies Mann Ken, hat sich Justin schon über 100 Mal unters Messer gelegt. Auch Venus will eine Puppe sein. Der größte Traum der 16-jährigen: eine Modellkarriere in Japan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 405 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 165 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 165 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 165 Min.