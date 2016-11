ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin W wie Wissen Was von uns übrig bleibt D 2016 16:9 Live TV Merken Von den alten Ägyptern stehen heute noch die Pyramiden. Doch was wird man von uns in ein paar Jahrtausenden finden, welche Spuren hinterlassen Menschen der Neuzeit? Wir haben die Erde so stark geprägt und verändert, dass Wissenschaftler schon von einem neuen Zeitalter sprechen, dem "Menschen-Zeitalter" oder "Anthropozän". Es werden aber weniger unsere Knochen, Maschinen oder Bauwerke sein, die die Zeit überdauern. Plastik hat da viel bessere Chancen, auch Atom- oder anderer giftiger Müll. Auf was könnten Archäologen in ferner Zukunft sonst noch stoßen - außer unseren Abfällen? * PFCs - Keine Perle der Natur PFCs sind Fluor-Chemikalien, die wasser-, schmutz- und fettabweisend sind. Sie stecken in Lebensmittelverpackungen oder auch in regendichter Outdoor-Kleidung. Der Haken: einmal in der Umwelt, wird man die giftigen Stoffe nicht mehr los. * Das erste Endlager der Welt Auf eine gefährliche Hinterlassenschaft des Atomzeitalters stoßen unsere Nachfahren ganz sicher: Atommüll aus den Kernkraftwerken. Während überall auf der Welt nach einem geeigneten Ort gesucht wird, fangen die Finnen schon an zu bauen. * Plastikmüll im Meer Rund 30 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle landen jährlich in den Weltmeeren, die lngsam zu Mikroplastik zersetzt werden. Diese Mini-Partikel wurden schon in rund 600 Meerestierarten gefunden. Schädlich für Fische und damit auch für uns. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen