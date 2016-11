ARD alpha 10:00 bis 10:15 Dokumentation Kunstraum Dieter Breitschwerdt: "Zeichnungen" D 2016-11-04 17:00 16:9 Merken Die Arbeiten von Dieter Breitschwerdt verwischen die Grenze zwischen Zeichnung und Malerei. Er benützt schnell trocknende Farben, auf die er nach dem ersten Auftragen sofort mit Gegenständen, wie beispielsweise einem Korken, zeichnet. Somit entstehen monochrome Strukturen und Linien von bezaubernder Schönheit, die musikalischen Charakter besitzen. "Meine Zeichnungen sind rhythmische Flächen. Der Rhythmus ist in mir, er muss in der Zeichnung zu Tragen kommen. Ich nehme Strukturen, die ich wahrnehme, im Kopf auf und setze diese um. Meine Technik ist uralt, eine Schabtechnik, die wahrscheinlich schon die Steinzeitmenschen gekannt haben. Ich zelebriere Strukturen, die ich als Schriftsetzer kennen gelernt habe. Farbflächen und Strukturen wechseln sich ab, es gibt auch architektonische Momente." "Vor dem Experiment habe ich manchmal Angst, aber warum eigentlich? Es kann ja nichts schief gehen. Aber wenn ich mich dann getraut habe, bin ich froh, es gemacht zu haben." Dieter Breitschwerdt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kunstraum