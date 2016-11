Niederlande 2 23:35 bis 01:00 Sonstiges 2Doc:Our Nixon USA 2013 HDTV Merken Tijdens het presidentschap van Richard Nixon legden drie van zijn vertrouwelingen in het Witte Huis al hun ervaringen vast met Super 8-homevideo camera's. H.R. Haldeman, John Ehrlichman en Dwight Chaplin waren jong, idealistisch en betrokken en hadden toen nog geen idee dat ze een paar jaar later in de gevangenis zouden belandden. Ze filmen van 1969 tot 1973 grote wereldgebeurtenissen als de landing op de maan, historische anti-oorlogprotesten, de Republikeinse Nationale Conventie, de trouwerij van Tricia Nixon en Nixon's reis naar China. Ook filmden ze wereldleiders en beroemdheden zoals Nicolae Ceausescu, Chou En-lai en Barbara Walters. Maar ze filmden ook alledaagse gebeurtenissen: Ehrlichman die zijn diner eet op een tree van Airforce One, de vrouw van Chaplin die met haar kinderen de paashaas ontmoet in de tuin van het Witte Huis. Ze deden dit om de opnamen later aan hun kleinkinderen te kunnen laten zien, omdat ze dachten dat het presidentschap van Nixon de wereld zou veranderen. Daar kregen ze wrang genoeg gelijk in. Hun persoonlijke films werden door de FBI geconfisqueerd bij het Watergate-onderzoek. Het materiaal werd opgeborgen en vervolgens veertig jaar lang vergeten. In 'Our Nixon', geheel samengesteld uit zeldzaam archief, is dit materiaal voor het eerst te zien. En geeft daarmee een intiem en complex beeld van de periode dat Nixon regeerde, totdat hij op 9 augustus 1974 werd afgezet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Our Nixon Regie: Penny Lane Musik: Hrishikesh Hirway