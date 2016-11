Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Molenwaard NL 2016 HDTV Merken Ze zijn wel wat gewend in Kinderdijk. Niemand kijkt meer op als er ineens een bus vol Japanners met flitsende camera's op de stoep staat. De molens van Kinderdijk zijn wereldberoemd, evenals het prachtige, idyllische plaatsje. Per boot kom je terecht bij de molen van de roodharige Anja Noorlander. Deze eigenzinnige molenares is een van de gelukkige bewoners. Haar liefde voor dit gebied is ongekend groot, al is dit beroep voor haar niet altijd vanzelfsprekend geweest. Met het bankje komt Mirjam zowaar ook in Kinderdijk terecht. Want hier staat de molen van Aad Schouten en zijn huis is de plek waar hij geloof, hoop en liefde ervaart. Aad is molenaar in hart en nieren. Op deze stralend blauwe dag vertelt hij Mirjam zijn verhaal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Henk van Steeg Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde