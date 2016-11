Niederlande 2 13:55 bis 14:30 Sonstiges De Tafel van Tijs NL 2016 HDTV Merken Lijsttrekker Jan Roos bepleit met zijn partij VoorNederland een strikte scheiding tussen kerk en staat. Dat betekent het eind van het bijzonder onderwijs en geen subsidies meer voor religieuze politieke partijen en publieke omroepen. Presentator Maxime Hartman vindt dat Nederlanders zich te snel beledigd voelen. In de Volkskrant noemde hij Friezen "achterlijk" en noemde hij de ChristenUnie 'christenhondenpartij'. Beschouw gekwetst worden als een compliment, vindt Hartman. Prinses Irene is "diep gekwetst" door de biografie die Jolande Withuis over haar moeder schreef. In het boek worden intieme details over het leven van Juliana en Bernhard onthuld. Hebben leden van het Koninklijk Huis recht op privacy, ook nadat ze zijn overleden? Daarover praten we met onze vaste panelleden: kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie en rector Rik Torfs van de Katholieke Universiteit Leuven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tijs van den Brink Originaltitel: Tafel van Tijs