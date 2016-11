Niederlande 2 10:10 bis 10:50 Sonstiges Zembla Fatale overtocht - Het vervolg NL 2016 HDTV Merken In 2013 kapseist een boot met 400 Syrische vluchtelingen in de Middellandse Zee. Slechts 212 mensen overleven de ramp, waaronder de Syrische timmerman Hassan Mousa en zijn zoon Ahmed. Met vijf familieleden vlucht hij voor de oorlog in Syrië. Zijn vrouw, dochter, schoondochter en kleinzoon overleven de ramp niet. Voor de ogen van Hassan verdrinken ze in het ijskoude zeewater. Reddingswerkers brengen Hassan naar Sicilië waar ZEMBLA hem volgt. Hij krijgt hulp van de Nederlands Palestijnse Hanine Hassan. Zij werkt voor de mensenrechtenorganisatie Euromid Observer for Human Rights en gaat samen met hem op zoek naar zijn familie. Ze komt er al snel achter dat Hassans zoon ook nog in leven is, maar in Malta aan land is gebracht. Nu, drie jaar later, is Hassan één van de vijftigduizend Syrische vluchtelingen die in de afgelopen 5 jaar asiel in Nederland hebben gekregen. De twee kinderen van Hassan, die nog in Syrië waren, zijn inmiddels ook in Nederland. Al die tijd heeft ZEMBLA Hassan gevolgd. ZEMBLA onderzoekt of Hassan kan integreren dan wel aarden in Nederland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zembla