Classica 01:35 bis 02:35 Ballett Alonzo King LINES Ballet - Triangle of the Squinches D 2011 Stereo 16:9 Merken Für "Triangle of the Squinches" schrieb der legendäre Popmusiker Mickey Hart die Musik. Das Stück verwendet ein innovatives, bewegtes Bühnenbild des führenden Architekten Christopher Haas. Choreograph Alonzo King erforscht hier den inneren und äußeren Raum des Körpers: Wie sollen wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten etwas Unendliches berühren? Wie ist der Zusammenklang zwischen den Körpern, die wir bewohnen, und den Formen, die wir schaffen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Triangle of the Squinches Musik: Mickey Hart