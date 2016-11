Classica 21:45 bis 22:55 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 4 G-Dur NL 2014 Stereo 16:9 Merken Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur. Anna Prohaska (Sopran), Royal Concertgebouw Orchestra; Leitung: Mariss Jansons. Die "Kerstmatinee" bildet eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Amsterdam. Die beliebte Konzertreihe findet immer am 25. Dezember im Concertgebouw statt, dem Konzertsaal, nach dem das Orchester benannt ist. Es wurde 1888 gegründet und zählt zu den führenden Orchestern der Welt. Der österreichische Komponist und Dirigent Gustav Mahler (1860-1911) führte die Gattung der Sinfonie ins 20. Jahrhundert. Seine Vierte verbindet den symphonischen Orchesterklang mit Gesang. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anna Prohaska (Sopran) Originaltitel: Kerstmatinee des Royal Concertgebouw Orchestra 2014 Musik: Gustav Mahler