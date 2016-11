Heimatkanal 23:15 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Liebe verkehrt D 2002 Stereo Merken Es sind Baumfällarbeiten angesagt. Dabei entdecken die Waldarbeiter ein Herz mit Initialen als Bauminschrift. Aber warum interessiert sich ausgerechnet Vinzenz so brennend für diesen Baum und was hat zudem sein Freund Pater Ignatius mit der ganzen Sache zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Dr. Susanna Rombach gesch. Mangold) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus Rombach) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller