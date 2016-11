Heimatkanal 15:20 bis 17:00 Melodram Und ewig singen die Wälder A 1959 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auf Björndal leben der alte Dag und seine Söhne Tore und Dag Junior. Der streitbare Familienclan liegt im Clinch mit dem adeligen Großgrundbesitzer von Gall. Während eines Tanzabends schnappt sich Tore dessen Tochter, die daraufhin so erbost ist, dass sie ihren Freund auf den ungebetenen Tanzpartner hetzt. Tore stirbt im Duell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gert Fröbe (Der alte Dag) Hansjörg Felmy (Tore Björndal) Joachim Hansen (Der junge Dag) Carl Lange (Herr von Gall) Anna Smolik (Elisabeth) Hans Nielsen (Major a.D. Barre) Maj-Britt Nilsson (Adelheid Barre) Originaltitel: Und ewig singen die Wälder Regie: Paul May Drehbuch: Kurt Heuser Kamera: Elio Carniel Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 12