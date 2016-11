Studentin Sondra (Scarlett Johansson) begegnet in einer Zaubershow dem Geist eines ermordeten Journalisten. Der verrät ihr seine letzte Spur: der Aristokrat Peter Lyman (Hugh Jackman) könnte der berüchtigte Tarotkarten-Killer sein. Zusammen mit dem hypernervösen Zauberer Sid (Woody Allen) heftet sich Sondra an die Fersen des Killers. - Pfiffige Krimi-Farce von Altmeister Woody Allen mit einer glänzenden Scarlett Johansson. In Google-Kalender eintragen