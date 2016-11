Die elfjährige Tilda (Emma Schweiger) liebt ihren Opa Amandus (Dieter Hallervorden) über alles. Doch der ehemalige Tierarzt zeigt immer wieder starke Anzeichen einer Demenz. Tildas Papa Niko (Til Schweiger) erkennt, dass sein Vater hilfebedürftig ist, und plant, ihn in einem Pflegeheim unterzubringen. Doch das will Tilda nicht hinnehmen. Kurzerhand büchst sie mit ihrem Opa aus und begibt sich mit ihm auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig. - Til Schweigers herzzerreißende Tragikomödie mit einem starken Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen