Motorvision.TV 20:00 bis 20:55 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Talladega Highlight D 2016 Stereo 16:9 Merken Fred's 250 Powered by Coca-Cola Beim dritten Chase-Rennen der NASCAR Camping World Truck Series entscheidet sich auf dem Talladega Superspeedway, welche beiden Fahrer aus der Riege der besten acht Chase Piloten eliminiert werden. Schon zwei Mal in Folge konnte Timothy Peters /17 für Red Horse Racing das Rennen über 94 Runden auf der legendären Strecke in Alabama gewinnen. Im Vorjahr siegte Peters hier sogar von der Pole Position aus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Talladega Highlight