Sky Atlantic HD 02:00 bis 03:00 Serien The White Queen Die böse Königin GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lord Warwick (James Frain) kämpft weiter verbissen um seinen Einfluss auf die englische Krone. Er plant König Edward IV (Max Irons) mit einer Armee blutig aus dem Weg zu räumen. Der muss sich unterdessen entscheiden, ob er um den Thron kämpft oder lieber die Flucht ergreift. Während Königin Elizabeth (Rebecca Ferguson) um Edwards Leben bangt, bringt sie seinen Sohn zur Welt. Ist die Thronfolge jetzt endgültig gesichert? - Aufwendig inszenierte Historienserie über die königlichen Machtspiele im England des 15. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliet Aubrey (Countess of Warwick) Aneurin Barnard (Richard Duke of York) Rebecca Ferguson (Elizabeth Woodville) James Frain (Lord Warwick) Simon Ginty (John Rivers) Amanda Hale (Margaret Beaufort) Max Irons (Edward IV) Originaltitel: The White Queen Regie: Jamie Payne Drehbuch: Lisa McGee, Philippa Gregory Kamera: David Luther Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 16