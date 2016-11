Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:05 Serien Gomorrha - Die Serie Kaltes Land I, D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Genny (Salvatore Esposito) stattet in Honduras seiner wichtigsten Drogenquelle einen Besuch ab und zwingt einen gefangenen Armeeoffizier zu einer brutalen Tat. Zurück in Italien erhält Genny ein verlockendes Angebot. Und bei einem Trip nach Köln kommt es für ihn zu einem lange ersehnten - aber äußerst angespannten - Wiedersehen. - Die zweite Staffel der gefeierten Mafiaserie von Sky Italia überrascht mit neuen Figuren und neuen Schauplätzen - unter anderem Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Bernardo Baquero (Capitano Esercito Honduras) Salvatore Cancemi (Savastano's car driver) Vincenzo Fabricino (Pitbull) Originaltitel: Gomorra Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Roberto Saviano Altersempfehlung: ab 12