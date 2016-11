Während der neue Bürgermeister von Yonkers verspricht, das richterlich angeordnete Siedlungsprojekt zu stoppen, muss Nick Wasicsko (Oscar Isaac) sich in seinem Leben ohne politische Befugnisse neu zurechtfinden.- Ein Bürgermeister zwischen Volkszorn und Sachzwängen: spannendes Stadtpolitik-Drama vom Macher von "The Wire". Nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen