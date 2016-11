Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:05 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht Wunderheiler USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Prozess gegen Naz (Riz Ahmed) beginnt. Staatsanwältin Weiss (Jeannie Berlin) breitet die belastenden Indizien aus. Verteidigerin Chandra (Amara Karan) führt ein verstörendes Gespräch mit dem Bestatter, dem Andrea und Naz in der Mordnacht begegneten. Anwalt Stone (John Turturro) nimmt die Erben von Andreas Luxushaus unter die Lupe - eine Spur führt zu ihrem Stiefvater. Im Knast geht Naz eine immer engere Partnerschaft mit dem brutalen Freddy (Michael Kenneth Williams) ein. - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Riz Ahmed (Nasir 'Naz' Khan) Michael Kenneth Williams (Freddy) Bill Camp (Sgt. Box) Jeannie Berlin (Helen Weiss) Amara Karan (Chandra Kapoor) Peyman Moaadi (Salim Khan) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian Drehbuch: Richard Price, Steven Zaillian Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16