Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:10 Serien The Leftovers Auftragskiller USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kevin (Justin Theroux) hat Virgils (Steven Williams) Gift getrunken um "auf die andere Seite" zu gelangen und die Visionen von Patti endlich loszuwerden. Wird er den Zaubertrank überleben? Seine innere Reise beginnt in einem fremden Hotelzimmer. Ein Hoteldiener klopft, angeblich um Blumen abzugeben, doch er greift Kevin an. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Chris Zylka (Tom Garvey) Liv Tyler (Megan "Meg" Abbott) Ann Dowd (Patti Levin) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Margaret Qualley (Jill Garvey) Originaltitel: The Leftovers Regie: Craig Zobel Drehbuch: Damon Lindelof, Tom Perrotta, Nick Cuse Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16