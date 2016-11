Sky Atlantic HD 11:55 bis 13:00 Serien Big Love Wenn Mensch und Berg sich treffen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Serienfinale: Während Alby Grant (Matt Ross)im Gefängnis bleiben muss, wird Bill (Bill Paxton) auf Kaution entlassen. Dagegen protestiert Albys Mutter Adaleen heftig. Die Dinge spitzen sich immer weiter zu, bis Carl schließlich die Nerven verliert. Die Henricksons gehen einer ungewissen Zukunft entgegen. - Preisgekrönte Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Douglas Smith (Ben Henrickson) Grace Zabriskie (Lois Henrickson) Mary Kay Place (Adaleen Grant) Originaltitel: Big Love Regie: Daniel Attias Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12

