RTL Crime 03:55 bis 04:40 Actionserie Das A-Team Mutter in Not USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Das A-Team eilt nach Chicago, um B.A.'s Mutter zu helfen, deren Haus von Punks terrorisiert wird. Hinter der Aktion steckt ein skrupelloser Immobilienmakler, der den gesamten Wohnblock abreißen lassen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Ray Wise (Phillip Chadway) Brion James (David Plout) Ismael 'East' Carlo (Alvarez) Originaltitel: The A-Team Regie: David Hemmings Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

