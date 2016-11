RTL Crime 01:40 bis 02:25 Actionserie The Glades Blut für eine Legende USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 11: Die Leiche von Johnny Hasker treibt mit einem antiken Dolch in der Brust im Meer. Der Verdacht fällt sofort auf den legendären Schatzsucher Big Jack Hasker, den Onkel des Toten. Die beiden hatten noch eine Rechnung offen, denn sie forschten gemeinsam nach einem sagenumwobenen, millionenschweren Schatz, der sich auf dem gesunkenen spanischen Schiff Magdalena befunden haben soll. Jim Longworth muss auf Schatzsuche gehen, um den Mörder zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Michelle Hurd (Colleen Manus) Alexis Windsor (Kriminalbeamter) Jonathan Scarfe (Mark Ellison) Scott Holroyd (Hal Hasker) Originaltitel: The Glades Regie: Elodie Keene Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Dennis Hall Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12