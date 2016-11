RTL Crime 21:55 bis 22:35 Actionserie Arrow Seelenjagd USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Sara ist aus Laurels Obhut entkommen. Sie greift wahllos Unbekannte an, wobei sich herausstellt, dass diese gar nicht so wahllos sind, sondern Thea ähneln. Diese hat eine Erklärung dafür: Sara ist auf der Suche nach demjenigen, der sie getötet hat, um sich an ihm zu rächen - denn auch Thea hat ähnliche Mordgelüste empfunden. Das Arrow-Team stellt ihr eine Falle und Oliver kann sie mit einem Betäubungspfeil stoppen. Er holt sich die Hilfe eines alten Bekannten, um Saras Leben zu retten und die Dunkelheit aus ihrer Seele zu vertreiben: John Constantine. Oliver lernte Constantine während seiner Zeit auf der Insel kennen und erfuhr von dessen magischen Fähigkeiten. In einem Ritual soll Saras Seele gerettet werden - doch dies erweist sich als schwieriger, als gedacht. Währenddessen hat Oliver den ersten öffentlichen Auftritt seiner Wahlkampfkampagne. Felicity gelingt es indes mit Curtis' Hilfe, die digitale Nachricht von Ray Palmer zu entschlüsseln, die dieser kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Diese enthält eine schockierende Botschaft: Ray Palmer ist noch am Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Badham Drehbuch: Brian Ford Sullivan, Oscar Balderrama Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12