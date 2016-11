Sky Sport 2 08:00 bis 11:00 Golf Golf: World Golf Championships HSBC Champions, 4. Tag in Shanghai (China) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Seit das HSBC Champions 2009 in den Rang eines Events der World Golf Championships erhoben wurde, sprechen die Chinesen stolz vom "Major Asiens". Mit 9,5 Millionen US-Dollar Preisgeld ist es das höchstdotierte Turnier der Region und lockt fast die komplette Weltspitze nach Shanghai. Für die European-Tour-Spieler geht es im letzten Event vor der Final Series neben der Weltrangliste auch um Punkte für den Endspurt des Race to Dubai. Angeführt wird das Feld von Dustin Johnson und Rory McIlroy. Gute Chancen können sich auch Martin Kaymer und Bernd Wiesberger ausrechnen. Für alle Golf-Fans heißt es ab Donnerstag: Früh aufstehen! Kommentar: Gregor Biernath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

