Sky Sport 1 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League OGC Nizza - FC Salzburg, Gruppenphase 4. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Salzburg kann Mozart, Salzburg kann Festspiele, Salzburg kann Nockerl, aber Europa League kann Salzburg in dieser Saison definitiv nicht. Im Hinspiel kassierte der Österreichische Meister mit 0:1 die dritte Pleite im dritten Spiel und steht im Rematch in der Allianz Riviera bereits mit dem Rücken zur Wand. "Der Unterschied war, dass wir einen Fehler gemacht haben, den der Gegner eiskalt ausgenützt hat", analysierte Trainer Oscar Garcia, "mein Team hat 200 Prozent gegeben." Die gegen eine Top-Mannschaft aus der Ligue 1 nicht ausgereicht haben. "Jetzt sind wir wieder im Rennen", freute sich OGC-Coach Lucien Favre mit Blick auf die Tabelle: Mit drei Punkten liegt sein Team nur noc.