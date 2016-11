Junior 16:05 bis 16:25 Trickserie Mimis Plan Russell dreht ab CDN 2001 Stereo Merken Mimi macht sich Sorgen um ihren Freund Russell. Sie glaubt eingreifen zu müssen, damit er endlich ein "richtiger" Junge wird. Mit einem Trick schafft sie es, dass Russell mit den Wankershim-Brüdern Football spielen darf. Absolut zufällig erzielt Russel den Sieg bringenden Touchdown. Plötzlich gehört er dazu, die anderen Jungs wollen mit ihm abhängen. Aber was Mimi nicht geahnt hat, ist, dass Russell sich dadurch dramatisch verändert. Auf einmal rülpst er vor sich hin, spielt anderen - einschließlich Mimi - gemeine Streiche und benimmt sich auch sonst wie der letzte Idiot. Mimi kündigt ihm die Freundschaft auf. Aber als Brock, der Anführer der In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Jens Wawrczeck (Bradley) Christine Pappert (Elaine) Christian Stark (Jason) Angela Quast (Mimi) Originaltitel: What About Mimi? Regie: Josh Mepham, Collen Holub Drehbuch: Ian Weir Musik: Sarita Baker, Hal Foxton Beckelt