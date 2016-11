Junior 12:15 bis 12:35 Trickserie Anne mit den roten Haaren Die Mutprobe J 1979 Stereo Merken Bei einer Mutprobe ist Anne vom Dach gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Sie muss viele Wochen liegen und versäumt den Beginn des neuen Schuljahres. Diana hält sie auf dem Laufenden, besonders was die neue Lehrerin Fräulein Stacy betrifft. Als diese ihr einen Krankenbesuch abstattet, hat sie die Chance, sie persönlich kennenzulernen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Shigeki Chiba Musik: Shigeto Moori

