Junior 08:10 bis 08:25 Trickserie Die Biene Maja Folge: 8 Knacks im Schneckenhaus D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Maja spielt mit ihren Freunden Willi, Ben und der Schnecke Rufus ein Spiel mit einer Beere. Dabei trifft die Beere Rufus so unglücklich, dass ein kleiner Knacks in seinem Schneckenhaus entsteht. Maja möchte den Riss sofort reparieren und macht sich zusammen mit Willi ans Werk. Ein hungriger Vogel, der die Beere lieber fressen möchte als mit ihr zu spielen, schreckt alle auf. Maja kann den Vogel ablenken, aber bei all der Aufregung ist der Riss im Schneckenhaus noch größer geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 407 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 167 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 167 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 167 Min.