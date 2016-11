Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Colossus - Der Riesenhai kehrt zurück USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Forschungsreisen der Air Jaws haben unser Verständnis für das Verhalten von Weißen Haien immens erweitert. Die Dokumentation "Colossus - Der Riesenhai kehrt zurück" verspricht nun erneut packende Einblicke in das geheimnisvolle Leben der Haie. Produzent Jeff Kurr und sein Team begeben sich mit neuester Unterwasser-Technik auf die Mission, den als verschollen geltenden Mega-Hai "Colossus" aufzuspüren. Dank modernster Satelliten-Technologie lassen sich Haie bis in ihre Rückzugsgebiete verfolgen. So gelingen den Meeres-Experten in den gefährlichen Gewässern Südafrikas faszinierende Aufnahmen aus dem Lebensraum des Weißen Hai. Ist Colossus wirklich so groß und mächtig, wie zahlre In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Jaws: Fin of Fury

