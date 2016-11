Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Ein Dorf im Wandel USA 2013 Stereo 16:9 Merken In Tanana stehen Veränderungen auf der Tagesordnung. Pat Moore hat wochenlang nur aus dem Koffer gelebt: Er flog regelmäßig nach Anchorage, wo seine Frau nach einer riskanten Operation im Krankenhaus liegt. Doch in wenigen Tagen wird Lorraine entlassen - bis dahin muss ihr Mann einiges vorbereiten. Bob Wright schiebt derweil seit Monaten eine Entscheidung vor sich her. Der "Yukon Man" möchte sein Glück woanders versuchen und einen Job als Maschinenführer annehmen. Doch das wäre eine herbe Enttäuschung für seinen Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Darren O'Hare (Narrator) Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou