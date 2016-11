Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Die Entscheidung USA 2012 Stereo 16:9 Merken Um einer Überfischung der roten Königskrabben vorzubeugen, hat Alaskas Fischereibehörde die zugelassenen Fangquoten in der Beringsee halbiert. Dieser Beschluss macht die kommende Saison zu einem Vabanquespiel für die Schiffsbesatzungen. Die Kapitäne müssen sich jetzt entscheiden: Entweder sie streiten sich mit den anderen Crews um den stark verringerten Bestand oder sie weichen auf die blauen Königskrabben höher im Norden aus, wo die Wetterverhältnisse noch extremer sind. Für Skipper Scott Campbell auf der "Seabroke" liegt der Fall klar: Er hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit seinem Schiff ganz weit hinaus gewagt - und damit große Erfolge verbucht. Deshalb gehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Elliot Neese (Himself - Captain: Ramblin' Rose) Kevin Davis (Himself - Deck Boss: Ramblin' Rose) Aaron Steiner (Himself - Engineer: Ramblin' Rose) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Mike Fourtner (Himself - Deckhand: Time Bandit) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou