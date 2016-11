Discovery Channel 16:00 bis 16:45 Dokumentation Alaskan Bush People Fremder Besuch USA 2015 Stereo 16:9 Merken Bären sind normalerweise menschenscheu. Doch wenn sie Nahrung wittern, wagen sich die Raubtiere mitunter auch in bewohnte Siedlungen vor. Der 32-jährige Matt verfolgt auf Chichagof Island ein 400 Kilo schweres Exemplar, das sich kürzlich über die Vorräte der Browns hergemacht hat. Sein Bruder Noah, der Tüftel-Experte in der Familie, bastelt derweil an einer Alarmanlage, um die Eindringlinge abzuschrecken. Die Einzelteile hat sich der Aussiedler auf einem Schrottplatz in Hoonah besorgt, der größten Ortschaft auf der Insel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 6