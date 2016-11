Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger A-Team Special USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jamie Hyneman und Adam Savage nehmen in dieser Folge Mythen aus dem TV-Klassiker "Das A-Team" unter die Lupe. "Hannibal" Smith, Murdock, B. A. Baracus und der "Faceman" ließen es in den 80ern mit selbstgebauten Waffen auf der Mattscheibe so richtig krachen. In einer Folge baut die Söldner-Truppe ein Geschütz aus Holz. Dabei bohren die ehemaligen Soldaten ein Loch in einen Baumstamm, montieren ihn auf einem Gabelstapler und nutzen ihn anschließend als Kanonenlauf. Propangas dient den Serienhelden als Brennstoff. Funktioniert so etwas auch in der realen Welt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters