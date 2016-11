Discovery Channel 10:05 bis 11:00 Dokumentation Rides - Heiße Öfen, coole Kisten USA 2005 Stereo 16:9 Merken Den Atem angehalten und die Nase an das Fenster gepresst. In dieser Garage steht ein echter Rohdiamant. Und der Mann, der aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt, ist auch alles andere als ein Unbekannter. Der König der Late-Night-Shows, Jay Leno, kann einfach nicht fassen, was er da gefunden hat und er muss dieses Automobil einfach besitzen. Einen echten Duesenberg. Das Juwel will nun natürlich originalgetreu restauriert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rides