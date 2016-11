Sky Action 14:50 bis 16:25 Krimi Im Visier der Angst USA 2001 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Polizistin Amanda Reeve (Rachel Hunter) soll den Mord an dem Juraprofessor Emerson aufklären. Bei ihren Ermittlungen stößt sie auf einen Skandal: Der Professor vergab offenbar gerne gute Noten für Sex als Gegenleistung. An der Universität stößt Amanda jedoch auf eine Mauer des Schweigens. - Wendungsreicher Thriller: Exmodel Rachel Hunter verstrickt sich an der Uni in ein tödliches Netz aus Sex und Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Hunter (Amanda Reeve) James Russo (Edward Mills) Matt Battaglia (William Cobb) Stephanie Vogt (Melissa Regan) Alissa Alban (Stephanie Lowe) Scarlett McAlister (Haley Porter) Alaina Huffman (Terry Weiss) Originaltitel: Pendulum Regie: James D. Deck Drehbuch: Jason Kabolati Kamera: Bill Schwarz Musik: William Richter Altersempfehlung: ab 16