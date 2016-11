Sky Action 13:10 bis 14:50 Krimi The Double USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ein US-Senator ermordet wird, sieht alles nach der Tat des berüchtigten russischen Auftragskillers Cassius aus, der angeblich vor Jahrzehnten getötet wurde. Der pensionierte CIA-Agent Paul Shepherdson (Richard Gere) wird reaktiviert, um den Hitman gemeinsam mit dem unerfahrenen FBI-Spezialisten Ben Geary (Topher Grace) endlich zur Strecke zu bringen. Doch Cassius und Shepherdson verbindet viel mehr, als irgendjemand ahnt. - Nervenzerrender, actiongeladener Hochglanzthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Paul Shepherdson) Topher Grace (Ben Geary) Martin Sheen (Tom Highland) Stephen Moyer (Brutus) Odette Yustman (Natalie Geary) Tamer Hassan (Bozlovski) Ed Kelly (Senator Dennis Darden) Originaltitel: The Double Regie: Michael Brandt Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16