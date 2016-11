MGM 21:50 bis 23:30 Drama Jim Carroll - In den Straßen von New York USA 1995 Nach dem Buch von Jim Carroll 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jim (Leonardo DiCaprio) und seine Freunde Mickey (Mark Wahlberg) und Pedro sind ziemlich coole Jungs. Drogen haben sie im Griff, davon sind sie überzeugt. Doch es bleibt nicht bei Joints, bald kommt die erste Spritze. Es folgen Diebstahl und Prostitution. Der Abstieg in die Abgründe New Yorks beginnt. - Eindringlich verfilmte Jugenderinnerungen des amerikanischen Bestsellerautors Jim Carroll. Brillant: Leonardo DiCaprio in der Titelrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jim Carroll) Mark Wahlberg (Mickey) Patrick McGaw (Neutron) Lorraine Bracco (Jims Mutter) James Madio (Pedro) Bruno Kirby (Swifty) Roy Cooper (Vater McNulty) Originaltitel: The Basketball Diaries Regie: Scott Kalvert Drehbuch: Bryan Goluboff Kamera: David Phillips Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12