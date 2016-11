MGM 15:00 bis 16:45 Actionfilm Red Sky USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der in Ungnade gefallene Kampfpilot Butch Masters (Cam Gigandet) führt eine Mannschaft bei der Suche nach einer Massenvernichtungswaffe namens Rainmaker an. Dabei bemerkt er, dass sein ehemaliger Partner Tom Craig (Shane West) mit Terroristen unter einer Decke steckt. Er setzt alles daran, um seine Ehre zu retten. Außerdem verliebt sich Butch in die schöne Enthüllungsjournalistin Karen Brooks (Rachael Leigh Cook). - Action-Streifen aus der Welt der Kampfjets. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cam Gigandet (Butch 'Cobra' Masters) Shane West (Tom 'Rodeo' Craig) Rachael Leigh Cook (Karen Brooks) Mario Van Peebles (Jason Cutter) Jacob Vargas (Jorge 'P-Dawg' Vasquez) Troy Garity (Luke 'Cajun' Babbineaux) Kyle T. Heffner (Davis) Originaltitel: Red Sky Regie: Mario Van Peebles Drehbuch: Randy Arrington, Dave Riggs, Nikolay Suslov, Mario Van Peebles Musik: Tim Williams Altersempfehlung: ab 12