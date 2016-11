MGM 12:55 bis 15:00 Fantasyfilm Conan, der Barbar USA 1982 Nach den Erzählungen von Robert E. Howard Robert E. Howard Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung: Thulsa Doom (James Earl Jones), der grausame Hohepriester des Schlangenkultes, überfällt mit seinen Kriegern ein wehrloses Dorf. Gnadenlos tötet er alle Bewohner und verschleppt die Kinder als Sklaven. 15 Jahre später entkommt der kraftstrotzende Conan (Arnold Schwarzenegger) und will Rache nehmen. Doch vorher muss er sich mit seinem Schwert noch durch eine archaische Welt voller grausamer Krieger, Hexen und Dämonen schlagen. - Das wuchtige Fantasy-Epos bescherte Arnold Schwarzenegger den internationalen Durchbruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Conan) James Earl Jones (Thulsa Doom) Sandahl Bergman (Valeria) Max von Sydow (König Osric) Ben Davidson (Rexor) Cassandra Gava (Die Wolfshexe) Valérie Quennessen (Prinzessin Yasimina) Originaltitel: Conan the Barbarian Regie: John Milius Drehbuch: John Milius, Oliver Stone Kamera: Duke Callaghan Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16