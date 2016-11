Minnesota: Der alte Patriarch Bertrum (Charles Durning) hat sich bei einem Unfall mit dem Pferdefuhrwerk schwer verletzt. Deshalb kehrt seine älteste Tochter Kate (Jessica Lange) in das Elternhaus zurück. Sogleich wird sie in die Konflikte der chaotischen Familie hereingezogen. - Gelungene Mischung aus Komödie und Familiendrama. In Google-Kalender eintragen