Goldstar TV 12:00 bis 13:00 Show Goldies D Stereo Merken Schlager und Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Mit den Goldies geht es auf eine musikalische Zeitreise mit den besten Songs aus der 'guten alten Zeit'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Graham Bonney, Katja Ebstein, Rubettes, Nicole, Roland Kaiser, Wencke Myhre, Michael Schanze, Bellamy Brothers, Manuela, Andreas Martin, Christian Anders, Smokie, Alexandra, Freddy Quinn, Costa Cordalis, Bata Illic, Nina & Mike, Middle Of The Road, Peter Originaltitel: Goldies

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 265 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 49 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 34 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 29 Min.