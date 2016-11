Sky Nostalgie 21:35 bis 23:00 Abenteuerfilm Robur, der Herr der sieben Kontinente USA 1961 Nach den Erzählungen von Jules Verne 20 40 60 80 100 Merken Während einer Forschungsreise gerät Waffenfabrikant Prudent (Henry Hull) mit seinem Team in die Gewalt von Kapitän Robur (Vincent Price). Der plant mittels seines futuristischen Luftschiffs alle Waffen der Welt zu vernichten. Das passt Prudent und seinem Assistenten (Charles Bronson) gar nicht. - Nach Jules Vernes Romanen packend umgesetztes Sci-Fi-Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Price (Captain Robur) Charles Bronson (John Strock) Henry Hull (Prudent) Mary Webster (Dorothy Prudent) David Frankham (Phillip Evans) Richard Harrison (Alistair) Vito Scotti (Topage) Originaltitel: Master of the World Regie: William Witney Drehbuch: Richard Matheson Kamera: Gil Warrenton Musik: Les Baxter Altersempfehlung: ab 6