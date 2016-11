Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Die Erlösung USA 1963 Merken Minenbesitzer John wird bei einem Unglück schwer verletzt. Er bittet seinen Partner Seth um Sterbehilfe. Seth erfüllt ihm den Wunsch. Er möchte aber nicht, dass Johns Tochter von der Tat erfährt. Little Joe kennt die Wahrheit und gerät in einen Gewissenskonflikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Richard Rust (Seth Pruitt) Nancy Rennick (Sara) Bill Clark (John Dagliesh/Sara's Father) Originaltitel: Bonanza Regie: Joseph H. Lewis Drehbuch: David Dortort, Peter Packer Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: David Rose