Sky Nostalgie 14:15 bis 15:35 Abenteuerfilm Lederstrumpf USA 1957 Nach dem Roman von James Fenimore Cooper 20 40 60 80 100 Merken Der Trapper Wildtöter (Lex Barker) und sein Freund, der Mohikaner Chingachgook (Carlos Rivas), retten zwei Frauen vor den Huronen. Der Vater der beiden entpuppt sich als hasserfüllter Skalpjäger. Bald greifen die Huronen an, um die Skalps zurückzubekommen. Wildtöter gerät zwischen die Fronten. - Gelungene Verfilmung des klassischen Indianerbuchs von James Fenimore Cooper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Wildtöter) Rita Moreno (Hetty) Forrest Tucker (Harry Marsh) Cathy O'Donnell (Judith) Jay C. Flippen (Old Tom Hutter) Carlos Rivas (Chingachgook) Joseph Vitale (Huronenhäuptling) Originaltitel: The Deerslayer Regie: Kurt Neumann Drehbuch: Carroll Young, Kurt Neumann, Dalton Trumbo Kamera: Karl Struss Musik: Paul Sawtell, Bert Shefter Altersempfehlung: ab 12