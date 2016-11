Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Als Hoss geboren wurde USA 1963 Merken Ben Cartwright erinnert sich an die Mutter seines Sohnes Hoss. Er lernte Inger als junger Witwer kennen. Sie nahm seinen Sohn Adam liebevoll wie ein eigenes Kind an. Kurz nachdem sie Hoss zur Welt gebracht hatte, fiel sie einem Indianerangriff zum Opfer. Ben musste sich fortan allein um seine Söhne kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Inga Swenson (Schwedin) Johnny Stephens (Young Adam) Ken Lynch (Wagonmaster Wilkes) Originaltitel: Bonanza Regie: Irving J. Moore Drehbuch: David Dortort, Anthony Lawrence Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose

