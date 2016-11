Sky Nostalgie 08:05 bis 09:35 Western Der Schrecken von Texas USA 1948 SW 20 40 60 80 100 Merken Marshal Vance (Randolph Scott) hat seinen Colt an den Nagel gehängt. Da tun sich unter der Führung von Sundance Kid (Robert Ryan) berüchtigte Gangster zusammen. Die Gang wird zum Schrecken von Texas. Doch Vance nimmt den Kampf auf. - Spannender Western. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randolph Scott (Vance) Robert Ryan (Sundance Kid) Anne Jeffreys (Cheyenne) George "Gabby" Hayes (John Pettit) Jacqueline White (Madge Allen) Steve Brodie (Cole Younger) Lex Barker (Emmett Dalton) Originaltitel: Return of the Bad Men Regie: Ray Enright Drehbuch: Charles O'Neal, Jack Natteford, Luci Ward Kamera: J. Roy Hunt Musik: Paul Sawtell Altersempfehlung: ab 12

