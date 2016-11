Spiegel Geschichte 04:20 bis 05:15 Dokumentation Hollywood an die Front D 2014 Stereo 16:9 Merken "Hollywood an die Front" erzählt ein nahezu unbekanntes Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkriegs: Es ist die Geschichte eines heute vergessenen filmischen Werbefeldzugs, mit dem die USA die Befreiung Europas ab 1942 begleiteten. Herzstück dieser Propaganda-Offensive waren 26 visionäre Dokumentarfilme - "Projections of America", die der Welt Amerika, seine Werte und Errungenschaften präsentieren sollten. Sie erzählen von Cowboys und Ölarbeitern, von Farmern und Fensterputzern, Einwanderern und Schulkindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood an die Front Regie: Peter Miller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 446 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 176 Min. maybrit illner

Talkshow

ZDF 03:30 bis 04:30

Seit 56 Min.