Spiegel Geschichte 01:50 bis 02:45 Dokumentation Amerika von oben Wyoming USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 45: Einst zogen Pelz- und Wildjäger in die tiefen Wälder und weiten Täler Wyomings. Später kamen Viehzüchter und mit ihnen die Cowboys, die noch heute auf den natürlichen Weideflächen ihrer Arbeit nachgehen und ihre Kräfte in spannenden Rodeos messen. Im ältesten Nationalpark des Landes, dem Yellowstone, künden dampfende Geysire und brodelnde Quellen von den gewaltigen Kräften im Erdinneren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America