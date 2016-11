Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Machtergreifung USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: In den 1930ern befindet sich Deutschland in der großen Depression. Adolf Hitler macht mit populistischen Parolen von sich hören: Er gelobt, Arbeitsplätze zu schaffen und keine Reparationen mehr an die Siegermächte zahlen zu wollen. Mit solchen Versprechungen wollen Hitler und sein Propagandamann Joseph Goebbels die Macht in Deutschland auf demokratische Weise an sich reißen. 1932 werden die Nazis tatsächlich zur größten Partei im Reichstag und Hitler im Januar 1933 zum Kanzler. Doch wie kann er die anderen Parteien ausschalten - und zum diktatorischen Führer werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party