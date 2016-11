Spiegel Geschichte 12:15 bis 13:05 Dokumentation Ideen, die die Welt veränderten Verbrechen zahlt sich aus GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Für manche Erfinder zahlen sich Verbrechen aus, denn mit Kriminalitätsbekämpfung lässt sich eine Menge Geld verdienen. Der Erfinder der Alarmanlage ahnte dies allerdings nicht, als er im 19. Jahrhundert sein Patent an den Geschäftsmann Edwin Holmes verkaufte. Holmes hatte das Potenzial des Geräts erkannt und brachte es in New York auf den Markt. Aber erst als Holmes den Telefonpionier Watson traf, wurde die Geschichte spannend - und zwei Romanhelden geboren. Auch die Erfindung der Registrierkasse und der Maschinenpistole sollte sich als sehr gewinnbringend erweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 265 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 49 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 34 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 29 Min.